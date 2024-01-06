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Общество

Семейное кафе «Соль» лидирует в номинации «Открытие» в рамках премии «Народное признание» 

Семейное кафе «Соль», по данным на 6 января, выходит в лидеры в первом туре голосования за соискателей Первой общественной премии «Народное признание – 2023» в номинации «Открытие». Этот претендент на награду уже набрал 1 011 голосов (около 17 %).

Стало известно, кто лидирует в номинации «Открытие» в рамках премии «Народное признание – 2023». Фото: ПАИ

Вторую позицию в настоящее время занимает центр любительского спорта и активного досуга «Ирбис» в Пскове, который открылся в городе в сентябре. Он набрал 808 голосов (около 14 %).

«Кофейня купца», которую в Пскове открыл Айвар Митровскис, занимает в списке третью позицию. За неё отдал голоса 641 человек (около 11 %).

Чуть меньше голосов пока набрали ZAGA-GAME, центр виртуальной реальности в Пскове (628 голосов, примерно 11 %), «Золотая улитка», которая заявила о себе с помощью проекта «Псковская улитка, или Гастрономия в ракушке» (576 голосов, примерно 10 %) и «Карп Инвест», где в этом году заново восстановили цикл разведения рыбы (540 голосов, примерно 9 %).

Ещё три номинанта на сегодняшний день имеют около 8 % голосов. Среди них – «Эко Компаунд Групп», запустившее уникальное производство полимерных пластикатов с 20 апреля (493 голоса), студия эстетики лица и тела в Палкино (485 голосов) и бренд одежды KUMKA.KIDS (486 голосов).

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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