Поупражняться в письме гусиным пером смогли участники «Зимних вечеров» в Михайловском
Музейное занятие «Прелестные мелочи» состоялось в выставочных залах научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, в Рождественский сочельник, 6 января. Об этом пишет газета «Пушкинский край».
Мероприятие проведено в рамках программы «Зимний вечер».
Гости и жители Пушкиногорья познакомились с модными тенденциями второй трети XIX века, узнали о некоторых правилах светского этикета. Вторая часть программы была посвящена беседе об истории рождественских открыток.
Гости музея смогли поупражняться в письме стальным и гусиным перьями и чернилами и подписали несколько поздравительных открыток к празднику для своих родных и близких.
«Музейное занятие «Прелестные мелочи» является заключительным в цикле вечерних встреч в выставочных залах НКЦ. Если вы ещё не побывали на нём, то мы очень советуем это сделать завтра вечером. Подробности – на сайте Пушкинского заповедника», – пишет газета.
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