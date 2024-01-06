Поупражняться в письме гусиным пером смогли участники «Зимних вечеров» в Михайловском

20:08, 06 января 2024, ПАИ

Музейное занятие «Прелестные мелочи» состоялось в выставочных залах научно-культурного центра музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» сегодня, в Рождественский сочельник, 6 января. Об этом пишет газета «Пушкинский край».

Мероприятие проведено в рамках программы «Зимний вечер».

Гости и жители Пушкиногорья познакомились с модными тенденциями второй трети XIX века, узнали о некоторых правилах светского этикета. Вторая часть программы была посвящена беседе об истории рождественских открыток.

Гости музея смогли поупражняться в письме стальным и гусиным перьями и чернилами и подписали несколько поздравительных открыток к празднику для своих родных и близких.

«Музейное занятие «Прелестные мелочи» является заключительным в цикле вечерних встреч в выставочных залах НКЦ. Если вы ещё не побывали на нём, то мы очень советуем это сделать завтра вечером. Подробности – на сайте Пушкинского заповедника», – пишет газета.