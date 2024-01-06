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Псковичка заняла первое место на V Международном фестивале «Арт-парад в Витебске»

Дарья Романова из Опочки заняла первое место на V Международном фестивале «Арт-парад в Витебске». Об этом пишет газета «Красный маяк».

Псковичка заняла первое место на V Международном фестивале «Арт-парад в Витебске». Фото здесь и далее: газета «Красный маяк»

Масштабный ежегодный конкурс в этом году длился на протяжении нескольких дней. Площадкой мероприятия стал концертный зал «Витебск». Своё творчество на суд жюри представили танцоры и вокалисты от шести лет и старше из 16 стран мира. Дарья была представительницей России.

Конкурсный отбор проходил на нескольких концертных площадках. Требовалось набрать от каждого члена жюри по десять баллов, а их было по пять на каждой отборочной площадке. Участники, набравшие 50 баллов, вышли в финал. И уже на гала-концерте работали ещё десять судей из разных стран мира. Здесь требовалось набрать 100 баллов.

Все участники боролись за главный приз – путёвку на «Славянский базар – 2024». В этом году путёвку завоевала Армения. А Дарья вышла в финал и по итогам гала-концерта и получила первое место на фестивале.

Юная вокалистка приняла участие в мастер-классе грузинской певицы, педагога эстрадно-джазового пения Московского государственного института культуры, педагога Академии Ларисы Долиной, эксперта музыкального шоу «Ну-ка все вместе!» на телеканале «Россия-1» Этери Бериашвили.

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