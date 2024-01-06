«Зимняя математическая смена» стартовала для учащихся Псковской области

20:42, 06 января 2024, ПАИ

На площадке ПсковГУ стартовала работа «Зимней математической смены» для учащихся 7-8 классов из Великих Лук, Псковского района, Бежаниц и Пскова. Об этом ПАИ сообщили в вузе.

Занятия для ребят проводит преподаватель лицея «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова в Санкт-Петербурге Павел Муленко.

В течение трёх дней школьники будут решать геометрические задачи: познакомятся с классификацией геометрий, понятиями размерности, точка, прямая, плоскость, пространство, взаимное расположение прямых и параллельности в геометрии Лобачевского, а также рассмотрят движения и виды движений на плоскости, их свойства и многое другое.

Кроме того, бойцы студенческого педагогического отряда «Снежный Кот» Ирина Щёголева и Ксения Кочеткова проведут для детей мини-рефлексию «Вчера, сегодня, завтра».