«Зимняя математическая смена» стартовала для учащихся Псковской области
На площадке ПсковГУ стартовала работа «Зимней математической смены» для учащихся 7-8 классов из Великих Лук, Псковского района, Бежаниц и Пскова. Об этом ПАИ сообщили в вузе.
Занятия для ребят проводит преподаватель лицея «Физико-техническая школа» имени Ж. И. Алферова в Санкт-Петербурге Павел Муленко.
В течение трёх дней школьники будут решать геометрические задачи: познакомятся с классификацией геометрий, понятиями размерности, точка, прямая, плоскость, пространство, взаимное расположение прямых и параллельности в геометрии Лобачевского, а также рассмотрят движения и виды движений на плоскости, их свойства и многое другое.
Кроме того, бойцы студенческого педагогического отряда «Снежный Кот» Ирина Щёголева и Ксения Кочеткова проведут для детей мини-рефлексию «Вчера, сегодня, завтра».
Поупражняться в письме гусиным пером смогли участники «Зимних вечеров» в Михайловском