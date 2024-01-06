Публикуем фотографии с места трагического ДТП в Плюсском районе

22:58, 06 января 2024, ПАИ

Фотографии с места трагического ДТП, которое произошло в Плюсском районе Псковской области, опубликовал телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









ДТП произошло у деревни Ровницы сегодня, 6 января. Автомобиль протаранил мост и сорвался с пешеходного моста в реку Вердугу. В результате ДТП погиб водитель. По словам очевидцев, погибший приехал из Санкт-Петербурга за своими детьми.

Обстоятельства произошедшего выясняются.