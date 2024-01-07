Врач объяснила, как горький шоколад связан с приступами мигрени

12:30, 07 января 2024, ПАИ

Кому нужно избегать горького шоколада в рационе, рассказала диетолог, гастроэнтеролог, врач-терапевт Наталья Сычёва в интервью радио Sputnik.

По её словам, в горьком шоколаде есть вещество, которое может вызывать спазмы сосудов. В связи с этим шоколад не рекомендуют есть людям, которые страдают от мигрени или имеют склонность к повышенному давлению, так как шоколад может только усилить эти недуги.

Кроме того, горький шоколад нужно потреблять в умеренном количестве тем, у кого есть сахарный диабет второго типа или ожирение. Диетолог уточнила, что суточная порция должна быть не более 20–30 граммов.

«Лучше всего есть горький шоколад после салата из сырых овощей или после белковой нежирной пищи. Например, съели сначала кусочек индейки, курицы или рыбы, а потом – порцию горького шоколада», – порекомендовала врач.