Экологическая акция прошла в псковском торговом центре

13:42, 07 января 2024, ПАИ

Новогодняя викторина прошла в одном из торговых центров Пскова в рамках проекта «Экомышление», поддержанного Фондом президентских грантов. Всего в акции приняло участие 47 человек, сообщил ПАИ председатель Псковской региональной общественной организации «Экомышление» Сергей Елизаров.

В торговом центре были установлены экостенды с одноразовой продукцией и её многоразовой альтернативой, пункт приёма редких фракций, а также состоялась беспроигрышная викторина. Участников спросили о том, сортируют ли они бытовые отходы у себя дома, какую ёлку они установили, куда относят отсортированные бытовые отходы. Каждый участник, прошедший опрос, участвовал в викторине и получал экологичный подарок в виде экосумки, бамбуковой зубной щётки или термостакана.

«Такой формат мы использовали впервые и были очень удивлены активностью прохожих. За час мы собрали целую коробку блистеров и мешок пластиковых крышек. Многие принесли использованные пластиковые карты. Жители города интересовались, где можно получить информацию о правилах сортировки бытовых отходов и с какой фракции лучше начинать. Планируем проводить такие мероприятия на постоянной основе», – отметил лидер регионального экологического сообщества Сергей Елизаров.