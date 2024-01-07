Зимнюю радугу заметили в небе псковичи
Зимнюю радугу заметили в небе жители Псковской области. Такое природное явление называется гало, и его часто можно наблюдать в морозную погоду.
«Нынче погода чудит по полной программе! Радуга зимой!» – подписала снимок жительница Плюсского района.
Радуга в зимнее время года может возникнуть из-за преломления солнечных лучей в кристалликах льда и снега. Причиной также является большая концентрация снежинок в атмосфере. Гало удалось увидеть и в Пскове.
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