Зимнюю радугу заметили в небе псковичи

14:26, 07 января 2024, ПАИ

Зимнюю радугу заметили в небе жители Псковской области. Такое природное явление называется гало, и его часто можно наблюдать в морозную погоду.

«Нынче погода чудит по полной программе! Радуга зимой!» – подписала снимок жительница Плюсского района.

Радуга в зимнее время года может возникнуть из-за преломления солнечных лучей в кристалликах льда и снега. Причиной также является большая концентрация снежинок в атмосфере. Гало удалось увидеть и в Пскове.