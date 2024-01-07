Псковские следователи исполнили новогоднюю мечту 11-летнего мальчика

17:57, 07 января 2024, ПАИ

Псковские следователи исполнили мечту 11-летнего мальчика в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.

В Рождество следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области исполнили мечту 11-летнего воспитанника Псковского детского дома Димы. Он загадал в новом году побыть один день следователем, а также получить в подарок современную технику.

В следственном управлении для Димы провели экскурсию, он смог увидеть, как работают следователи, и пообщаться с ними. Он также узнал о криминалистических техниках, которые применяются на местах происшествий, и опробовал в работе металлоискатель.

Кроме того, Дима при помощи специального дактилоскопического набора научился получать следы рук и изучил виды папиллярных узоров. В завершение встречи ему подарили беспроводные наушники, портативное зарядное устройство и музыкальную колонку, которые он загадал на «Ёлке желаний».

Ранее сообщалось, что Алексей Наумец исполнил желание мальчика из Великих Лук.