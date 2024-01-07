Рождественский концерт прошёл в Опочке

18:58, 07 января 2024, ПАИ

Традиционный рождественский концерт состоялся в районном Доме культуры в Опочке сегодня, сообщает газета «Красный маяк».

Концертную программу для опочан подготовили детские и взрослые музыкальные коллективы Покровского храма с участием хора ветеранов, младшего хора, ансамбля Детской школы искусств, юных пианистов, а также писателя и поэта Валерия Гаврилова.

После концерта детям показали вертепное представление, которое разыграли в специальном переносном ящике из картона. Всем участникам рождественских встреч отец Иоанн и дьякон Геннадий вручили сладкие подарки.

«Первые дни Нового года – это время дружеских встреч и семейных вечеров, воспоминаний и надежд. Лучший способ продлить ощущение новогодней сказки – окунуться в наши русские традиции. Всегда ожидаемый поклонниками коллективов праздник хорового и фольклорного искусства, окрашенный тонами новогодних и рождественских торжеств, уже в течение многих лет делает первые зимние дни запоминающимися и наполненными яркими эмоциями», – написали в газете.