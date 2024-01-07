90-летний юбилей отмечает жительница Гдовского района
90-летний юбилей отмечает жительница Гдовского района Александра Никитична Сосновская сегодня, 7 января, сообщает газета «Гдовская заря».
«Родом именинница из далёкой деревни Архангельской области на границе с республикой Коми. Огромное желание учиться заставило провинциальную девчонку приехать в незнакомый для неё город Ленинград. Работая в Ленобласти, она встретила свою любовь – гдовича Геннадия Фёдоровича, который позже перевёз семью на малую родину», – рассказали в газете.
Виновнице торжества пожелали бодрости духа, благополучия и счастья.
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