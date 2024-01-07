Жилой дом загорелся в Порхове
Жилой дом горит на улице Орлова в Порхове, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные ликвидируют возгорание. На месте также работают сотрудники полиции и бригада скорой помощи.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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