Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в Новосокольниках

20:40, 07 января 2024, ПАИ

Рождественский турнир по настольному теннису прошёл в спортивной школе в Новосокольниках, сообщает газета «Новосокольнический край».

В турнире приняли участие 47 спортсменов, большинство из которых – воспитанники Новосокольнической детско-спортивной школы и теннисисты Маевской средней школы под руководством тренера Александра Мироненкова.

Турнир проводился среди мальчиков и девочек в трёх возрастных категориях: 8–9 лет, 10–13 лет, 14–17 лет.

В младшей группе среди девочек победу одержала Александра Соловьёва (ДЮСШ), второе место заняла Валентина Лохматова (Маево), третье – Ульяна Лунгу (ДЮСШ). Победителем среди мальчиков стал Максим Гайдышев (ДЮСШ), второе и третье место заняли Никита Дорошенков (ДЮСШ) и Егор Лунгу (ДЮСШ).

В средней группе среди девочек золото завоевала Екатерина Кузнецова (Маево), серебро – Ксения Лохматова (Маево), бронзу – Ирина Дементьева (ДЮСШ). Среди мальчиков победителем стал Илья Зиновьев (ДЮСШ), второе место занял Кирилл Пименов (ДЮСШ), а третье – Никита Зайцев (ДЮСШ).

В старшей группе победителем среди мальчиков стал Артём Полозов (Маево), второе и третье место – у Артёма Попова (Маево) и Данилы Творогова. Первое место среди девушек заняла Александра Шедченкова (Маево), серебро завоевала Юлия Васильева, а бронзу – Яна Савленкова.

«Все участники турнира проявили максимум стараний, подчерпнули что-то новое от своих друзей-соперников, получили массу положительных эмоций и отличное настроение! Для многих юных спортсменов, это были первые соревнования, поэтому каждый старался бороться за победу. Чувствовалось волнение, переживание и сильная усталость ребят, но никто не сдался, все дошли до конца турнира. Очень радует, что многие родители пришли поддержать своих детей», – написали в газете.