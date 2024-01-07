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Общество

Предновогодняя рыбалка на Чудском озере: сумасшедший клёв, азарт и удовольствие

Последние рыбалки года не всегда запоминаются богатыми уловами. Чаще в памяти остаются воспоминания о плохой или хорошей ледовой обстановке на водоёме, о плохой или хорошей предновогодней погоде. Но в недавно ушедшем декабре, в его последние дни, на этот раз запомнилась именно рыба с её сумасшедшим клёвом – кому окунь не давал скучать на Чудском озере, кому плотва…

С Новым годом, рыболовы! Здесь и далее фото из архива автора

Уважаемые рыболовы! Поздравляю всех вас с наступившим новым, 2024 годом. Желаю в новом году крепкого здоровья, богатых уловов и только положительных эмоций, чтобы псковские берега и водоёмы были чище, рыба клевала чаще, а в ваших котелках всегда кипела вкусная уха. С Новым годом!

Не окунёвое место

Почти в самом конце декабря из двух выходных для поездки на рыбалку мы выбрали воскресенье. Суббота в нашей компании всегда предпочтительнее, но в этот раз заранее так и не определились, и куда ехать, и когда ехать: серьёзная оттепель среди недели внесла свои коррективы – и там лёд не очень надёжный, и там, и там рыбы нет, и там. Вернее, рыба везде есть, но вот с клёвом установилась почти повсеместная тишина. И только удивительный отзыв промелькнул с Чудского озера, из Ветвеника: и лёд, оказывается, имеется, рыболовы километров на семь-восемь уже на мотособаках ездят, и, самое главное, рыба клюёт отменно.

Выбор сделали, снасти подготовили. Собственно, снасти я почти не готовил, лишь две мормышки перевязал, да и то с большим сомнением. Буду ли я ловить на них? Плотва мне лично не нужна, рано её ещё ловить на вяление, а окунь в этих глубоких местах редко хороший встречается. Да и, честно сказать, именно в Ветвенике на блесну я ни разу в жизни и не рыбачил, место, как мне кажется, совсем не окунёвое. Но товарищ настоял, именно туда и поехали: он – с намерением половить на мормышку, а я – поупираться в блесну, заполнить пробел, глядишь, что-нибудь да поймаю.

Удивительный Ветвеник – темнота и аншлаг

Церковь Петра и Павла в деревне Ветвеник на восточном берегу Чудского озера – краса и гордость России. Теперь она в тёмное время суток почему-то не подсвечивается

Выехали пораньше, в 7:30: всё же из Пскова на Чудское озеро подальше, чем на Псковское. Дорога сносная, дорожники снег к этому часу в Гдовском районе успели убрать лишь с одной стороны. Но его было немного, и движению довольно плотного потока автомобилей это не мешало. На чудской берег добрались без проблем. Давненько мы здесь не были, считай два года. В прошлую зиму рыбы в Ветвенике почти не было, и мы предпочитали рыбачить в других местах.

Въехали в деревню и сразу для себя отметили две вещи: первая – краса восточного побережья Чудского озера, церковь Петра и Павла, стоит без подсветки. Уж какие тому причины, мне неведомо, но от её затемнённого и тем самым какого-то приглушённого вида сразу стало тоскливо, неуютно и холодно. Всегда эта церковь, гордо возвышающаяся над чудским берегом, в тёмное время суток очень ярко и красиво подсвечивалась множеством прожекторов и фонарей. А сегодня… Я нечасто здесь бываю, ежегодно три-четыре раза по последнему льду, но не припомню, чтобы такое было хотя бы раз со дня реставрации храма в начале нулевых годов. А второе удивление – это неожиданно большое количество машин рыболовов, припаркованных на берегу. На первой и самой широкой площадке места для нашей машины не нашлось, на другой, соседней, едва приткнулись с самого краю. Время – ещё солнце не взошло, а машин не сосчитать. И ладно, если бы это было в марте, когда сюда съезжаются сотни любителей ловли чудской плотвы, к этому уже все привыкли. Но чтобы аншлаг был в декабре, такого, наверное, здесь ещё не бывало.

А лёд-то не очень…

Собрались мы быстро, приехавшие раньше нас рыболовы дружными колоннами уже двигались по льду озера, растянувшись не на один километр. Большая их часть направлялась правее от нашей стоянки, треть – левее под сорок пять градусов, мы же взяли направление между этими основными группами. Лёд как бетонная дорожка, санки невесомые, сами скользят, идти просто замечательно: ни трещин, ни заломов, ни снега, ни воды. Лёгкая пешая прогулка, да и только. Шли минут тридцать – сорок, остановились примерно в трёх километрах от берега и опять выбрали место меж двух больших групп рыболовов: одна осталась позади, а вторая большим серым пятном виднелась в километре выше.

Просверлил первую лунку… А лёд не такой уж и безопасный – всего-то пять – семь сантиметров толщиной. Ощущения не очень, когда под тобой девять метров студёной водицы. Но во всех остальных местах, где я сверлился в течение дня (лунок 40 надырявил), больше такого тонкого льда не встретил, везде было 10-15 сантиметров. Но надо отметить, что ещё и по структуре лёд плохой: недавняя оттепель снег превратила в воду, вода напитала лёд, и он стал рыхлым на вид. Да, пока он прочный, но как только придёт очередной плюс, то такой лёд едва ли можно будет считать надёжным.

Матросики…

Попадались и такие полосатики. Они, естественно, отправлялись обратно в лунку

Накануне на своём ледобуре заменил старые ножи на новые, сверлиться было легко, и лунки я бурил сериями по пять штук с расстоянием метров двадцать друг от друга. На таких глубинах я никогда не блеснил, хотя и поставил крупную блесну («Валио», 65), поначалу даже не понимал, то ли это поклёвка, то ли мне показалось: мелкий стограммовый окунёк просто подвисал, и его тяжесть почти не ощущалась. Товарищ ушёл от меня метров на двести дальше на озеро, и я методично двигался в его направлении. В первых пяти лунках – два окунька, во вторых – один. Мелкие матросики (так рыболовы с любовью называют некрупных окуньков). Негусто. Подошёл к товарищу. А у него прекрасное начало – на мормышку с мотылём великолепный клёв! И окушки крупнее моих прыгают на льду, и ерши королевские, и плотвы уже с десяток наловил, правда, плотвичка средненькая, до настоящей чудской недотягивает. Товарищ предложил взять мормышку в руки и садиться рядом с ним. Но я пошёл дальше, просверлив ещё десятка два лунок, и часа за полтора выудил ещё пяток такой же полосатой мелочи. Да-а! С блесной здесь вряд ли отличишься. Лишь в одной лунке у меня была крепкая поклёвка и даже с серьёзным ударом, но на полпути при выуживании этот кто-то серьёзный отвалился – сход.

Время уже было около часа дня, и сегодняшняя моя рыбалка явно не клеилась. А не пора ли перерыв сделать да чаю попить? Вернулся к товарищу. Он как сел на одну лунку с самого утра, так на ней и оставался. «А куда бежать? – объяснил своё примороженное положение Станислав. – Я лунку прикормил – и смотри: и плотва пошла крупная, и трёхсотграммовых серебристых красавиц штук пять, а одна и вовсе граммов на четыреста попалась. И окушки толстенькие цепляются. И клюёт безостановочно».

Кто за окунем, а кто и за плотвой приехал

И действительно, возле его санок на льду уже образовалась солидная кучка рыбы. «Садись рядом, чего ты ерундой со своей блесной занимаешься», – сказал он. Я сел рядом, но только для чаепития. Нет, не нужна мне плотва, рано. Моя плотва со второй половины февраля начинается. Попьём чаю – и пойду дальше блеснить, такой уж сегодня день для меня.

Серьёзные полосатые здесь имеются

Познакомьтесь: рыбачка Мария из Сланцев и её пока первая самая большая рыба

Отошёл метров на пятьсот от товарища. Поменял блесну, поставил ещё более крупную – «Киллер», 80 миллиметров, в цвете «колотый лёд». И вроде бы чаще стало клевать, но вот поклёвки всё те же, размер всё тот же. В очередных пяти лунках добыл четырёх окушков. Как всегда, я во время рыбалки постоянно осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять и контролировать всё, что происходит вокруг меня. Ещё с обеда заприметил двух рыболовов, рыбачивших отдельно от всех. И они точно не мормышечники, издалека видно по их поведению: и рыбачат стоя, и перемещаются часто, но остаются на одном и том же месте уже более двух часов – явно это мои коллеги-блеснильщики. А главное, с трёхсот метров, которые нас разделяли, уже было видно, что, в отличие от меня, рыбу они ловят активно. Ящик с санками я оставил у своей последней лунки, а с буром на плече и удочкой в руке отправился к этим двум рыболовам. Ну, хоть посмотрю, чего они ловят, может, такую же мелочь, как и я?

Подошёл. Поздоровался, поздравил с наступающим Новым годом, полюбопытствовал, как идут дела рыболовные. Как оказалось, два рыболова – это парень и девушка, супруги, приехали на рыбалку из города Сланцы Ленинградской области. И дела у них идут великолепно!

Пока разговаривали, молодой человек (а я сначала возле него остановился) подряд выудил трёх толстеньких окуньков граммов по двести и отбросил их в сторону, где уже образовалась небольшая кучка таких же полосатых. В кучке можно было разглядеть и более солидные горбатые экземпляры. Да-а! Я таких окуней сегодня и близко не держал и не видал. «До обеда плохо клевало, – охотно и с доброй улыбкой вступил в разговор рыболов. – Но вот уже около часа как клёв просто замечательный. Ловим на балансиры, пробовали и на блёсна, но и клевало плохо, и окунёк попадался мелкий».

Вот так раз! А мои-то балансиры все в ящике остались, и сюда я пришёл лишь с одной блесной. Ну, что поделаешь, назад не пойду, времени всего час на рыбалку остался, и бегать туда-сюда уже ни к чему. А тут ещё: «Смотрите! Смотрите! Это мой первый биг фиш [big fish – по-английски «большая рыба»]», – прервал мои негромкие размышления звонкий девичий голос. Мы оба повернули головы в сторону рыбачки. Её лицо излучало неподдельную радость и светилось ярче солнца, в одной руке она держала удочку, а в другой – крупного, настоящего чудского горбача весом не менее полкилограмма. Вот это да! Да здесь и серьёзная рыба, оказывается, ловится. Мы оба поздравили удачливую рыбачку с успехом. Ну, раз такое дело, то не помешаю ли я вам, если пробурю свою лунку в сторонке, метрах в тридцати? «Пожалуйста, – по-прежнему приветливо отвечал мужчина. – Да хоть рядом сверлитесь». Ну, рядом – это неправильно. Я прошёл мимо девушки, чуть задержавшись у её лунки: да у неё больше улов, чем у супруга, и окушара-красавец в придачу – и удалился метров на тридцать.

Один час, одна лунка, 50 окуней!

Аппетит у окуня в этот день и час был просто зверский

Забурился, опустил блесну в лунку и пару минут подбрасывал её без всякого результата. Эх, блин! Надо же так опростоволоситься, всего-то надо было взять и положить в карман коробочку с приманками, уж у меня там уловистый балансир обязательно бы нашёлся. Тут звонок. Продолжая играть блесной, достал телефон из кармана и только начал разговор, как ощутил чёткий и крепкий удар. «Всё, всё, извиняюсь, у меня поклёвка», – сказал я, быстро убрал телефон и через десяток секунд выудил из лунки первого за день неплохого двухсотграммовика. Ура! А дальше… одна лунка, один час – и ровно 50 окуней! Правда, половина из них мелочь, но другая половина и толстенькие, и горбатые, и трёхсотграммовиков пара, а один полосатый и вовсе граммов на пятьсот потянет.

Такого азартного зимнего клёва я ещё не встречал, тем более его и не ожидал в этих местах. Играть блесной было необязательно, да я и не успевал это делать. Только блесна достигала дна, как тут же следовала уверенная поклёвка. Я махал руками, как ветряная мельница в сильный ветер: тяжёлый «Киллер» быстро достигал нужной глубины, удар – и я тут же выуживал одного окуня за другим. Лишь с полосатым «кабанчиком» чуть повозился, а в остальное время рыбалка проходила в режиме скоростного лифта. Аппетит у окуня был просто зверский, удары и потяжки на моей удочке ощущались чётко и мощно, блесну окуни заглатывали чуть ли не наполовину. Если вдруг и почему-то сразу не следовало поклёвки (редко, но и так бывало), то стоило мне шевельнуть блесной, как атака следовала незамедлительно. Азарт и удовольствие от такой рыбалки – ощущения непередаваемые, и их никакими словами не описать! Адреналин зашкаливал!

Но короток зимний псковский день. Договорились с товарищем рыбачить до трёх часов дня, а уже без пяти минут. Я видел, как он уже пару раз вставал со своего ящика и оглядывался, пытаясь меня узреть. Я позвонил ему: «Стас, извиняюсь, но у меня здесь такой кайф от рыбалки! Давай ещё минут пятнадцать половим». Согласился. Спасибо, Станислав, за понимание. Поймаю ещё пять окуней – и всё. Поймал. Ладно, ещё три – и всё. И три быстро поймал. Ладно, как ни хороша рыбалка, но пора и честь знать. Смотал удочку, собрал рыбу.

Мир тесен

Улов добрых сланцевских соседей оказался втрое больше, чем у меня. Молодцы!

Соседи тоже начали собираться. Я подошёл к девушке и попросил разрешения сфотографировать сланцевских рыболовов и их улов. Спасибо, не отказали. А их улов был как минимум втрое больше моего. Молодцы! Во время короткой фотосессии познакомились поближе. Рыбачку зовут Марией. Вместе с супругом очень любит рыбачить, и с огромным увлечением стараются заниматься этим как можно чаще. А работает она продавцом в рыболовном магазине в Сланцах. Ну вот, приплыли… Как же тесен мир, особенно рыболовный! Ведь хозяина магазина я давно и прекрасно знаю: Евгений Кичёв. Когда-то я с ним познакомился и писал в «Псковской правде. Вече» о нём и его супруге Ирине: они стали чемпионами первых соревнований по ловле щуки с лодок «Псковский Емеля», которые проводились в Пустошкинском районе ещё осенью 2013 года. И на другой год мы там же встречались. Мария рассказала, что Евгений с Ириной и сегодня рыбачат где-то неподалёку. А ещё она меня пригласила в гости. Но не в прямом смысле, а в группу социальной сети «ВКонтакте» – в сообщество рыболовов «Магазин «Рыбалка» Кингисепп/Сланцы», стать его членом. Что я, приехав домой, в тот же вечер с удовольствием и сделал. И там действительно очень интересно. Увидел и Евгения с Ириной – они великолепно отрыбачили в этот день, увидел и многих пока ещё незнакомых мне сланцевских рыболовов: на Чудском озере без улова никто не остался.

Евгений и Ирина Кичёвы в этот день рыбачили где-то неподалёку от меня. Жаль, встретиться не получилось

И сделал для себя вывод: если хочешь знать, где и что клюёт на Чудском озере, какая там ледовая обстановка и прочее, то надо обязательно заходить на интернет-страничку сланцевских рыболовов. Спасибо, Мария, за приглашение.

К берегу мы с товарищем подходили почти в сумерках, на фоне тёмного неба едва выделялся храм Петра и Павла, некогда ярко освещавшийся. Рыбалкой остались очень довольны. О своём улове я уже рассказал, а Станислав в этот день так никуда и не уходил со своей лунки, и улов его оказался около пятнадцати килограммов, в основе которого отборная чудская плотва.

Николай Бесклёвный
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