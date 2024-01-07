Предновогодняя рыбалка на Чудском озере: сумасшедший клёв, азарт и удовольствие

21:50, 07 января 2024, ПАИ

Последние рыбалки года не всегда запоминаются богатыми уловами. Чаще в памяти остаются воспоминания о плохой или хорошей ледовой обстановке на водоёме, о плохой или хорошей предновогодней погоде. Но в недавно ушедшем декабре, в его последние дни, на этот раз запомнилась именно рыба с её сумасшедшим клёвом – кому окунь не давал скучать на Чудском озере, кому плотва…

Уважаемые рыболовы! Поздравляю всех вас с наступившим новым, 2024 годом. Желаю в новом году крепкого здоровья, богатых уловов и только положительных эмоций, чтобы псковские берега и водоёмы были чище, рыба клевала чаще, а в ваших котелках всегда кипела вкусная уха. С Новым годом!

Не окунёвое место

Почти в самом конце декабря из двух выходных для поездки на рыбалку мы выбрали воскресенье. Суббота в нашей компании всегда предпочтительнее, но в этот раз заранее так и не определились, и куда ехать, и когда ехать: серьёзная оттепель среди недели внесла свои коррективы – и там лёд не очень надёжный, и там, и там рыбы нет, и там. Вернее, рыба везде есть, но вот с клёвом установилась почти повсеместная тишина. И только удивительный отзыв промелькнул с Чудского озера, из Ветвеника: и лёд, оказывается, имеется, рыболовы километров на семь-восемь уже на мотособаках ездят, и, самое главное, рыба клюёт отменно.

Выбор сделали, снасти подготовили. Собственно, снасти я почти не готовил, лишь две мормышки перевязал, да и то с большим сомнением. Буду ли я ловить на них? Плотва мне лично не нужна, рано её ещё ловить на вяление, а окунь в этих глубоких местах редко хороший встречается. Да и, честно сказать, именно в Ветвенике на блесну я ни разу в жизни и не рыбачил, место, как мне кажется, совсем не окунёвое. Но товарищ настоял, именно туда и поехали: он – с намерением половить на мормышку, а я – поупираться в блесну, заполнить пробел, глядишь, что-нибудь да поймаю.

Удивительный Ветвеник – темнота и аншлаг

Выехали пораньше, в 7:30: всё же из Пскова на Чудское озеро подальше, чем на Псковское. Дорога сносная, дорожники снег к этому часу в Гдовском районе успели убрать лишь с одной стороны. Но его было немного, и движению довольно плотного потока автомобилей это не мешало. На чудской берег добрались без проблем. Давненько мы здесь не были, считай два года. В прошлую зиму рыбы в Ветвенике почти не было, и мы предпочитали рыбачить в других местах.

Въехали в деревню и сразу для себя отметили две вещи: первая – краса восточного побережья Чудского озера, церковь Петра и Павла, стоит без подсветки. Уж какие тому причины, мне неведомо, но от её затемнённого и тем самым какого-то приглушённого вида сразу стало тоскливо, неуютно и холодно. Всегда эта церковь, гордо возвышающаяся над чудским берегом, в тёмное время суток очень ярко и красиво подсвечивалась множеством прожекторов и фонарей. А сегодня… Я нечасто здесь бываю, ежегодно три-четыре раза по последнему льду, но не припомню, чтобы такое было хотя бы раз со дня реставрации храма в начале нулевых годов. А второе удивление – это неожиданно большое количество машин рыболовов, припаркованных на берегу. На первой и самой широкой площадке места для нашей машины не нашлось, на другой, соседней, едва приткнулись с самого краю. Время – ещё солнце не взошло, а машин не сосчитать. И ладно, если бы это было в марте, когда сюда съезжаются сотни любителей ловли чудской плотвы, к этому уже все привыкли. Но чтобы аншлаг был в декабре, такого, наверное, здесь ещё не бывало.

А лёд-то не очень…

Собрались мы быстро, приехавшие раньше нас рыболовы дружными колоннами уже двигались по льду озера, растянувшись не на один километр. Большая их часть направлялась правее от нашей стоянки, треть – левее под сорок пять градусов, мы же взяли направление между этими основными группами. Лёд как бетонная дорожка, санки невесомые, сами скользят, идти просто замечательно: ни трещин, ни заломов, ни снега, ни воды. Лёгкая пешая прогулка, да и только. Шли минут тридцать – сорок, остановились примерно в трёх километрах от берега и опять выбрали место меж двух больших групп рыболовов: одна осталась позади, а вторая большим серым пятном виднелась в километре выше.

Просверлил первую лунку… А лёд не такой уж и безопасный – всего-то пять – семь сантиметров толщиной. Ощущения не очень, когда под тобой девять метров студёной водицы. Но во всех остальных местах, где я сверлился в течение дня (лунок 40 надырявил), больше такого тонкого льда не встретил, везде было 10-15 сантиметров. Но надо отметить, что ещё и по структуре лёд плохой: недавняя оттепель снег превратила в воду, вода напитала лёд, и он стал рыхлым на вид. Да, пока он прочный, но как только придёт очередной плюс, то такой лёд едва ли можно будет считать надёжным.

Матросики…

Накануне на своём ледобуре заменил старые ножи на новые, сверлиться было легко, и лунки я бурил сериями по пять штук с расстоянием метров двадцать друг от друга. На таких глубинах я никогда не блеснил, хотя и поставил крупную блесну («Валио», 65), поначалу даже не понимал, то ли это поклёвка, то ли мне показалось: мелкий стограммовый окунёк просто подвисал, и его тяжесть почти не ощущалась. Товарищ ушёл от меня метров на двести дальше на озеро, и я методично двигался в его направлении. В первых пяти лунках – два окунька, во вторых – один. Мелкие матросики (так рыболовы с любовью называют некрупных окуньков). Негусто. Подошёл к товарищу. А у него прекрасное начало – на мормышку с мотылём великолепный клёв! И окушки крупнее моих прыгают на льду, и ерши королевские, и плотвы уже с десяток наловил, правда, плотвичка средненькая, до настоящей чудской недотягивает. Товарищ предложил взять мормышку в руки и садиться рядом с ним. Но я пошёл дальше, просверлив ещё десятка два лунок, и часа за полтора выудил ещё пяток такой же полосатой мелочи. Да-а! С блесной здесь вряд ли отличишься. Лишь в одной лунке у меня была крепкая поклёвка и даже с серьёзным ударом, но на полпути при выуживании этот кто-то серьёзный отвалился – сход.

Время уже было около часа дня, и сегодняшняя моя рыбалка явно не клеилась. А не пора ли перерыв сделать да чаю попить? Вернулся к товарищу. Он как сел на одну лунку с самого утра, так на ней и оставался. «А куда бежать? – объяснил своё примороженное положение Станислав. – Я лунку прикормил – и смотри: и плотва пошла крупная, и трёхсотграммовых серебристых красавиц штук пять, а одна и вовсе граммов на четыреста попалась. И окушки толстенькие цепляются. И клюёт безостановочно».

И действительно, возле его санок на льду уже образовалась солидная кучка рыбы. «Садись рядом, чего ты ерундой со своей блесной занимаешься», – сказал он. Я сел рядом, но только для чаепития. Нет, не нужна мне плотва, рано. Моя плотва со второй половины февраля начинается. Попьём чаю – и пойду дальше блеснить, такой уж сегодня день для меня.

Серьёзные полосатые здесь имеются

Отошёл метров на пятьсот от товарища. Поменял блесну, поставил ещё более крупную – «Киллер», 80 миллиметров, в цвете «колотый лёд». И вроде бы чаще стало клевать, но вот поклёвки всё те же, размер всё тот же. В очередных пяти лунках добыл четырёх окушков. Как всегда, я во время рыбалки постоянно осматриваюсь по сторонам, пытаясь понять и контролировать всё, что происходит вокруг меня. Ещё с обеда заприметил двух рыболовов, рыбачивших отдельно от всех. И они точно не мормышечники, издалека видно по их поведению: и рыбачат стоя, и перемещаются часто, но остаются на одном и том же месте уже более двух часов – явно это мои коллеги-блеснильщики. А главное, с трёхсот метров, которые нас разделяли, уже было видно, что, в отличие от меня, рыбу они ловят активно. Ящик с санками я оставил у своей последней лунки, а с буром на плече и удочкой в руке отправился к этим двум рыболовам. Ну, хоть посмотрю, чего они ловят, может, такую же мелочь, как и я?

Подошёл. Поздоровался, поздравил с наступающим Новым годом, полюбопытствовал, как идут дела рыболовные. Как оказалось, два рыболова – это парень и девушка, супруги, приехали на рыбалку из города Сланцы Ленинградской области. И дела у них идут великолепно!

Пока разговаривали, молодой человек (а я сначала возле него остановился) подряд выудил трёх толстеньких окуньков граммов по двести и отбросил их в сторону, где уже образовалась небольшая кучка таких же полосатых. В кучке можно было разглядеть и более солидные горбатые экземпляры. Да-а! Я таких окуней сегодня и близко не держал и не видал. «До обеда плохо клевало, – охотно и с доброй улыбкой вступил в разговор рыболов. – Но вот уже около часа как клёв просто замечательный. Ловим на балансиры, пробовали и на блёсна, но и клевало плохо, и окунёк попадался мелкий».

Вот так раз! А мои-то балансиры все в ящике остались, и сюда я пришёл лишь с одной блесной. Ну, что поделаешь, назад не пойду, времени всего час на рыбалку остался, и бегать туда-сюда уже ни к чему. А тут ещё: «Смотрите! Смотрите! Это мой первый биг фиш [big fish – по-английски «большая рыба»]», – прервал мои негромкие размышления звонкий девичий голос. Мы оба повернули головы в сторону рыбачки. Её лицо излучало неподдельную радость и светилось ярче солнца, в одной руке она держала удочку, а в другой – крупного, настоящего чудского горбача весом не менее полкилограмма. Вот это да! Да здесь и серьёзная рыба, оказывается, ловится. Мы оба поздравили удачливую рыбачку с успехом. Ну, раз такое дело, то не помешаю ли я вам, если пробурю свою лунку в сторонке, метрах в тридцати? «Пожалуйста, – по-прежнему приветливо отвечал мужчина. – Да хоть рядом сверлитесь». Ну, рядом – это неправильно. Я прошёл мимо девушки, чуть задержавшись у её лунки: да у неё больше улов, чем у супруга, и окушара-красавец в придачу – и удалился метров на тридцать.

Один час, одна лунка, 50 окуней!

Забурился, опустил блесну в лунку и пару минут подбрасывал её без всякого результата. Эх, блин! Надо же так опростоволоситься, всего-то надо было взять и положить в карман коробочку с приманками, уж у меня там уловистый балансир обязательно бы нашёлся. Тут звонок. Продолжая играть блесной, достал телефон из кармана и только начал разговор, как ощутил чёткий и крепкий удар. «Всё, всё, извиняюсь, у меня поклёвка», – сказал я, быстро убрал телефон и через десяток секунд выудил из лунки первого за день неплохого двухсотграммовика. Ура! А дальше… одна лунка, один час – и ровно 50 окуней! Правда, половина из них мелочь, но другая половина и толстенькие, и горбатые, и трёхсотграммовиков пара, а один полосатый и вовсе граммов на пятьсот потянет.

Такого азартного зимнего клёва я ещё не встречал, тем более его и не ожидал в этих местах. Играть блесной было необязательно, да я и не успевал это делать. Только блесна достигала дна, как тут же следовала уверенная поклёвка. Я махал руками, как ветряная мельница в сильный ветер: тяжёлый «Киллер» быстро достигал нужной глубины, удар – и я тут же выуживал одного окуня за другим. Лишь с полосатым «кабанчиком» чуть повозился, а в остальное время рыбалка проходила в режиме скоростного лифта. Аппетит у окуня был просто зверский, удары и потяжки на моей удочке ощущались чётко и мощно, блесну окуни заглатывали чуть ли не наполовину. Если вдруг и почему-то сразу не следовало поклёвки (редко, но и так бывало), то стоило мне шевельнуть блесной, как атака следовала незамедлительно. Азарт и удовольствие от такой рыбалки – ощущения непередаваемые, и их никакими словами не описать! Адреналин зашкаливал!

Но короток зимний псковский день. Договорились с товарищем рыбачить до трёх часов дня, а уже без пяти минут. Я видел, как он уже пару раз вставал со своего ящика и оглядывался, пытаясь меня узреть. Я позвонил ему: «Стас, извиняюсь, но у меня здесь такой кайф от рыбалки! Давай ещё минут пятнадцать половим». Согласился. Спасибо, Станислав, за понимание. Поймаю ещё пять окуней – и всё. Поймал. Ладно, ещё три – и всё. И три быстро поймал. Ладно, как ни хороша рыбалка, но пора и честь знать. Смотал удочку, собрал рыбу.

Мир тесен

Соседи тоже начали собираться. Я подошёл к девушке и попросил разрешения сфотографировать сланцевских рыболовов и их улов. Спасибо, не отказали. А их улов был как минимум втрое больше моего. Молодцы! Во время короткой фотосессии познакомились поближе. Рыбачку зовут Марией. Вместе с супругом очень любит рыбачить, и с огромным увлечением стараются заниматься этим как можно чаще. А работает она продавцом в рыболовном магазине в Сланцах. Ну вот, приплыли… Как же тесен мир, особенно рыболовный! Ведь хозяина магазина я давно и прекрасно знаю: Евгений Кичёв. Когда-то я с ним познакомился и писал в «Псковской правде. Вече» о нём и его супруге Ирине: они стали чемпионами первых соревнований по ловле щуки с лодок «Псковский Емеля», которые проводились в Пустошкинском районе ещё осенью 2013 года. И на другой год мы там же встречались. Мария рассказала, что Евгений с Ириной и сегодня рыбачат где-то неподалёку. А ещё она меня пригласила в гости. Но не в прямом смысле, а в группу социальной сети «ВКонтакте» – в сообщество рыболовов «Магазин «Рыбалка» Кингисепп/Сланцы», стать его членом. Что я, приехав домой, в тот же вечер с удовольствием и сделал. И там действительно очень интересно. Увидел и Евгения с Ириной – они великолепно отрыбачили в этот день, увидел и многих пока ещё незнакомых мне сланцевских рыболовов: на Чудском озере без улова никто не остался.

И сделал для себя вывод: если хочешь знать, где и что клюёт на Чудском озере, какая там ледовая обстановка и прочее, то надо обязательно заходить на интернет-страничку сланцевских рыболовов. Спасибо, Мария, за приглашение.

К берегу мы с товарищем подходили почти в сумерках, на фоне тёмного неба едва выделялся храм Петра и Павла, некогда ярко освещавшийся. Рыбалкой остались очень довольны. О своём улове я уже рассказал, а Станислав в этот день так никуда и не уходил со своей лунки, и улов его оказался около пятнадцати килограммов, в основе которого отборная чудская плотва.