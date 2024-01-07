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Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике

Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в выставочных залах научно-культурного центра Пушкинского заповедника, сообщает газета «Пушкинский край».

  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»
  • Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
    Фото: газета «Пушкинский край»

85 картин в Пушкиногорье привёз сын художника Пётр Выржиковский. Почти все работы – из семейной коллекции, датированные 1960–1970 годами. На них посетители могут увидеть Михайловское, Петровское, Тригорское, Савкину Горку, Воронич, Святогорский монастырь, пушкинские места Крыма, виды Пскова и Изборска.

Пётр Выржиковский отметил, что его отец был дружен с директором Пушкинского заповедника Семёном Гейченко и много времени проводил в заповедных пушкинских местах.

«Для меня большая честь представить выставку работ моего отца в Пушкинском заповеднике, который так любил мой отец, в юбилейный год, когда мы все будем отмечать 225-летие со дня рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина», – сказал Пётр Выржиковский.

В интервью газете он также признался, что с детства видел знаменитые пушкинские места на картинах своего отца, но впервые смог побывать в Пушкиногорье только сейчас, в январе 2024 года. «Зимние заповедные пейзажи впечатлили, и Пётр надеется вернуться сюда вновь весной, летом и осенью, чтобы своими глазами увидеть те самые картины природы, которые когда-то вдохновляли его отца Эдварда Выржиковского», – написали в газете.

Отмечается, что выставка открыта для посещения до начала апреля. В конце 2024 года Пётр Выржиковский планирует представить выставку «Пушкинские места» в Государственном музее А. С. Пушкина в Москве.

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