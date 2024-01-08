Собор Пресвятой Богородицы празднуют православные верующие
Собор Пресвятой Богородицы празднуют православные 8 января, сообщает calend.ru.
В этот день люди обращаются к Богоматери с хвалебными и благодарственными песнями, потому что она является той, от которой родился Иисус Христос.
Этот день называют Собором потому, что, в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы, сегодня совершается общее празднование и других лиц, близких Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу.
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