Лучшие месяцы для отдыха в 2024 году назвали россиянам

09:21, 08 января 2024, ПАИ

Какие месяцы в 2024 году будут для россиян максимально комфортными для выхода в отпуск, рассказали эксперты. Об этом пишет РИА Новости.

В частности, лучшими месяцами стали июль, август и октябрь, а наименее выгодными – январь и июнь.

Если брать в расчёт финансовую выгоду, то нужно выбирать для отдыха июль, август и октябрь, так как именно в эти месяцы будет от 22 до 23 рабочих дней, а это позволит сократить потери при получении зарплаты, рассказал директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев.

При этом, если же работник, наоборот, хочет сохранить дни отпуска, то тогда следует уходить в отпуск в те месяцы, в которых отпускные можно присоединить к праздничным, то есть в январе, мае и июне.

Кроме того, наименьшую выгоду работник в России получит, если уйдёт в отпуск в январе и в июне, подчеркнула эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева. Это связано с определённой особенностью расчёта отпускных и зарплаты.

Напомним, что Псковское агентство информации совместно с Псковским облсовпрофом выпустило материал в рамках рубрики «Ваше право» о том, как уйти в отпуск и не поругаться с начальником.

Кроме того, более 20 % россиян мечтают в 2024 году съездить в отпуск.