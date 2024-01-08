Советы Роспотребнадзора: как восстановиться после новогодних праздников

12:26, 08 января 2024, ПАИ

Как восстановить режим после новогодних праздников, рассказали россиянам в Роспотребнадзоре. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Праздники почти всегда сопровождаются большими застольями, сбитым режимом сна, отсутствием физической активности или же, наоборот, её переизбытком. Всё это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления», – говорится в сообщении.

Во-первых, россиянам рекомендуют постепенно нормализовать режим питания. «Если до праздников вы придерживались диеты или сбалансированного питания, но в праздничные дни режим питания поменялся, важно восстановить привычный рацион, перейдя на менее калорийное меню», – пояснили в ведомстве.

Кроме того, эксперты советуют отказаться от горячительных напитков, сладостей и фастфуда и исключить тяжёлую пищу: жареное, солёное, маринованное. «Но ни в коем случае не переходите к голоданию. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания», – предупредили в Роспотребнадзоре.

Помимо прочего, необходимо восстановить режим сна после праздников, говорится в сообщении. «Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стремясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день», – добавили в ведомстве.

Также эксперты рекомендуют совершать умеренные физические нагрузки. Занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму, отметили в Роспотребнадзоре.

«Восстановление после новогодних праздников – это процесс как физический, так и психологический. Используйте время новогодних каникул для общения с близкими, медитаций и прогулок на свежем воздухе – это даст заряд бодрости и хорошего настроения», – заключили в ведомстве.