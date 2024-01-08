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Общество

В номинации «Поступок» премии «Народное признание» выявился явный лидер голосования

Великолукские школьники Артем Болдышев, Илья Ленктис, Сергей Богданов и Дмитрий Смирнов, которые спасли тонущего рыбака, по данным на 8 января набирают наибольшее число голосов в номинации «Поступок» первого тура Первой общественной премии «Народное признание – 2023». За них отдали свои голоса 2 644 человека (около 43%).

Стало известно, кто лидирует в номинации «Поступок» в рамках премии «Народное признание – 2023». Фото: ПАИ

Вторую позицию сейчас занимают сотрудники Полистовского заповедника, которым удалось спасти провалившегося в придорожную осушительную канаву лося. У них насчитывается 883 голоса (около 14%).

Третьим в списке на данный момент числится девятилетний житель Плюссы Игорь Белов, спасший тонувшую девочку. Этот номинант на премию набрал 690 голосов (примерно 11%).

Кроме того, ещё два участника набрали по 9% голосов. Среди них – участник СВО Сергей, который погнался за водителем, сбившим женщину в Пскове (603 голоса), и жительницы Пустошкинского района Наталья Никитина и Елена Паршенкова, которые приняли участие в задержании преступников и оказали необходимую помощь раненому полицейскому (611 голосов).

Также 9% голосов пока набирает житель Опочки Владимир Яковлев, который 3 января спас тонущую в полынье реки Великой собаку. У этого номинанта сейчас 591 голос.

Премия «Народное признание» проходит в 14-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в государственный холдинг Псковской области.

Победителей назовут в 14 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Защита», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие», «Экомышление», «Паблик для народа» и «Проект года».

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Первый этап голосования – с 28 декабря по 31 января, второй – с 1 по 23 февраля. Церемония вручения запланирована на конец февраля.

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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