Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Более 12 тысяч человек посетили Псковский кремль за неделю

За первую неделю нового года ансамбль кремля посетило более 12 тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Первая неделя года в Псковском кремле прошла особенно активно. Непрерывно проводились экскурсии и интерактивные программы, посетители знакомились с музейными предметами в экспозициях, изучали выставки и объекты под открытым небом. После насыщенного дня каждый вечер для псковичей и гостей нашего города проводились специальные уникальные мероприятия», – подчеркнули в музее.

Началась череда новогодних программ с проведения «Стрелецкого дозора». Псковские стрельцы совместно с гостями города обошли дозором территорию Довмонтова города и крома, проверили Власьевскую башню, а также убедились, что ни один соглядатай не прокрался в крепость.

Напомним, 3 января в стенах Приказной палаты Псковского кремля прошёл новогодний бал «Танцуют все!», который организован в рамках Всероссийского проекта «Всей семьёй».

4 января состоялся инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп».

Музыкальные произведения были исполнены лауреатами международных конкурсов, учащимися Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В центре внимания были гусли, гитара и баян.

6 января прошла эксклюзивная рождественская программа «Звездочёт», а 7 января в Приказной палате состоялся уже второй «Кремлёвский квиз». Темой второго «Кремлёвского квиза» стала история, в том числе и история Пскова. 12 команд столкнулись в интеллектуальном соревновании.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













08 января 2024

Более 12 тысяч человек посетили Псковский кремль за неделю
08 января 2024

В объектах Псковского музея-заповедника 9 января будет выходной день
07 января 2024

Выставка работ Эдварда Выржиковского открылась в Пушкинском заповеднике
07 января 2024

Рождество празднуют в Печорах
07 января 2024

Борис Елкин подвёл итоги 2023 года в сфере культурных событий Пскова
07 января 2024

Семейный праздник в честь Рождества Христова прошёл в Псковском музее
06 января 2024

«Моробус» поздравил жителей Пустошки
06 января 2024

Публикуем афишу праздничных мероприятий на 7 января

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...