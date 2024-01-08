Более 12 тысяч человек посетили Псковский кремль за неделю

15:33, 08 января 2024, ПАИ

За первую неделю нового года ансамбль кремля посетило более 12 тысяч человек. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«Первая неделя года в Псковском кремле прошла особенно активно. Непрерывно проводились экскурсии и интерактивные программы, посетители знакомились с музейными предметами в экспозициях, изучали выставки и объекты под открытым небом. После насыщенного дня каждый вечер для псковичей и гостей нашего города проводились специальные уникальные мероприятия», – подчеркнули в музее.

Началась череда новогодних программ с проведения «Стрелецкого дозора». Псковские стрельцы совместно с гостями города обошли дозором территорию Довмонтова города и крома, проверили Власьевскую башню, а также убедились, что ни один соглядатай не прокрался в крепость.

Напомним, 3 января в стенах Приказной палаты Псковского кремля прошёл новогодний бал «Танцуют все!», который организован в рамках Всероссийского проекта «Всей семьёй».

4 января состоялся инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп».

Музыкальные произведения были исполнены лауреатами международных конкурсов, учащимися Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. В центре внимания были гусли, гитара и баян.

6 января прошла эксклюзивная рождественская программа «Звездочёт», а 7 января в Приказной палате состоялся уже второй «Кремлёвский квиз». Темой второго «Кремлёвского квиза» стала история, в том числе и история Пскова. 12 команд столкнулись в интеллектуальном соревновании.