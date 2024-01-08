Жилой дом сгорел в Великих Луках

21:36, 08 января 2024, ПАИ

Жилой дом сгорел в СНТ «Яблонька» в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»









Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения.

На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.