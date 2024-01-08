Жилой дом сгорел в Великих Луках
Жилой дом сгорел в СНТ «Яблонька» в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание и не допустили распространение огня на соседние строения.
На месте работают пожарные подразделения. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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