Международный день хореографа празднуется сегодня
Международный день хореографа празднуется сегодня, 9 января. День посвящён тем, кто хранит пластику этого искусства и обучает ей других, сообщает calned.ru.
Принято полагать, что зародилось танцевальное искусство в XII веке. При этом сейчас под хореографией понимают всё танцевальное искусство, включившее в себя две области: искусство балета и искусство танца.
В России танцевальное искусство на протяжении многих лет было представлено народными танцами, а системный подход к этому искусству с помощью специального образования был положен в 1738 году в Санект-Петербурге.
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08 января 2024
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