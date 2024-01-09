Международный день хореографа празднуется сегодня

07:00, 09 января 2024, ПАИ

Международный день хореографа празднуется сегодня, 9 января. День посвящён тем, кто хранит пластику этого искусства и обучает ей других, сообщает calned.ru.

Принято полагать, что зародилось танцевальное искусство в XII веке. При этом сейчас под хореографией понимают всё танцевальное искусство, включившее в себя две области: искусство балета и искусство танца.

В России танцевальное искусство на протяжении многих лет было представлено народными танцами, а системный подход к этому искусству с помощью специального образования был положен в 1738 году в Санект-Петербурге.