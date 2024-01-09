Степанов день наступил по народному календарю

07:20, 09 января 2024, ПАИ

Степанов день наступил по народному календарю сегодня, 9 ноября. День получил своё название благодаря первому христианскому мученику Стефану, который происходил из еврейской диаспоры. Его осудили на смертную казнь за христианскую проповедь в Иерусалиме, сообщает calend.ru.

В этот день на Руси пастухи заключали договора с крестьянами, у которых была скотина. С того времени появились различные пословицы: «Степанов день пастуха год кормит»; «В пастухи наймешься – вся деревня у тебя в долгу»; «На святого Степана каждый себе пан».

Кроме того, чествовали в этот день и лошадей. Их поили из серебряной посуды и ставили по углам двора осиновые колья, чтобы ведьмы не могли подойти к хлеву.

А ещё на Руси в этот день женщины «хоронили» свои печали и горести. Для этого нужно было поставить «чашу пагубную», в которую девушки сливали воды из своих сосудов.

Помимо прочего, в этот день продолжались Святки и жители угощались, колядовали.