О возможном снижении цен на квартиры в старом фонде рассказали россиянам

09:01, 09 января 2024, ПАИ

Цены на квартиры в старом фонде снизятся на 10-15%. Это будет связно с охлаждением ипотечного рынка. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на гендиректора Национального рейтингового агентства (НРА) Татьяну Григорьеву.

По её словам, максимальное падение цен на новый вторичный фонд составит 5%. При этом наибольшая вероятность, что такая ситуация произойдёт с квартирами больше 60 квадратных метров. Это связано с тем, что они больше всего пострадают от повышения первоначального взноса и снижения лимитов по льготным программам, пояснила Татьяна Григорьева.

Кроме того, стоимость однокомнатных квартир может и не упасть. А недорогие объекты могут даже прибавить в цене, уточнила она. В то же время, по её словам, цены на новостройки существенно не снизятся.