Самое раздражающее в свой адрес обращение сослуживцев назвали псковичи

09:40, 09 января 2024, ПАИ

Какое обращение на работе псковичи считают уместными, а какое – нет, выяснили эксперты SuperJob.. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Псковской области.

Обращение «коллеги», по мнению псковичей, звучит как самое уместное в рабочей среде. Так считают 68% работающих псковичей. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (70 и 66% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми неприятными обращениями к коллегам респонденты назвали «мальчики/девочки» (15% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 12%). Слово «коллеги» сердит лишь 9% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (10 и 8% соответственно).

Более возрастные псковичи не переносят обращения «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа» в свой адрес. А граждан в возрасте до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи».

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей чаще других раздражаются на «мальчиков/девочек».