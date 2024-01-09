Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Самое раздражающее в свой адрес обращение сослуживцев назвали псковичи

Какое обращение на работе псковичи считают уместными, а какое – нет, выяснили эксперты SuperJob.. В опросе приняли участие представители экономически активного населения Псковской области.

Обращение «коллеги», по мнению псковичей, звучит как самое уместное в рабочей среде. Так считают 68% работающих псковичей. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (70 и 66% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми неприятными обращениями к коллегам респонденты назвали «мальчики/девочки» (15% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 12%). Слово «коллеги» сердит лишь 9% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (10 и 8% соответственно).

Более возрастные псковичи не переносят обращения «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа» в свой адрес. А граждан в возрасте до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи».

Респонденты с доходом от 80 тысяч рублей чаще других раздражаются на «мальчиков/девочек».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













09 января 2024

На 2 млн вырастет число рабочих мест в России к 2030 году
09 января 2024

Подача воды восстановлена на улице Текстильной в Пскове
09 января 2024

О надвигающемся похолодании предупредили жителей Северо-Запада
09 января 2024

Степанов день наступил по народному календарю
09 января 2024

Международный день хореографа празднуется сегодня
08 января 2024

В России действуют новые штрафы за ЖКХ
08 января 2024

О том, какой была погода в Пскове зимой 1861 года, рассказали в архиве
08 января 2024

Учёный Богачёв предупредил о волне магнитных бурь в 2024 году

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...