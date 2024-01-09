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Великолучанки выступили на чемпионате Европы по таврелям

Великолукские спортсменки Кристина и Ася Якоревы выступили на шестом чемпионате Европы по таврелям среди женщин, который прошёл в Белоруссии 5 и 6 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации таврелей Псковской области.

Великолучанки выступили на чемпионате Европы по таврелям. Фото: Федерация таврелей Псковской области

В соревнованиях приняли участие 16 таврелисток из России и Белоруссии, в том числе два гроссмейстера и три мастера по таврелям.

Турнир прошёл по швейцарской системе в девять туров с контролем времени в 25 минут и пятью секундами после каждого сделанного хода.

Таврелистки из Псковской области набрали 4,5 очка из девяти и заняли седьмое и восьмое места.

Тренирует спортсменок Валентин Власов.

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