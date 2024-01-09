Первенство по лыжным гонкам пройдёт в Островском районе

11:32, 09 января 2024, ПАИ

Открытое первенство Островского района в рамках второго этапа Кубка Псковской области по лыжным гонкам пройдёт на базе центра «Юность» в Островском районе 12 и 13 января. Об этом ПАИ сообщили в Федерации лыжных гонок Псковской области.

В рамках соревнований состоятся гонки в свободном стиле на одни, два, три, пять и десять километров среди мужчин и женщин, юношей и девушек в восьми возрастных категориях.

Победителей и призёров соревнований наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки до 10 января.

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