Более 840 кубометров снега вывезено с улиц Пскова за новогодние каникулы

11:33, 09 января 2024, ПАИ

За новогодние каникулы с улиц Пскова подрядчиками вывезено 841,6 кубометра снега, сообщили ПАИ в пресс-службе муниципалитета.

Этот относительно небольшой объем связан с тем, что большой объем снега был вывезен еще до Нового года, а после снег почти не шел, объяснили в администрации города.

Во вторник, 9 января, в Пскове продолжается уборка после снегопада, который прошел накануне 8 января.