Великолукские хоккеисты стали призёрами турнира в Белоруссии
Великолукские хоккеисты, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2012-2013 годов рождения, стали серебряными призёрами турнира «Хоккейные горки», который прошёл в Могилёвской области в Белоруссии с 5 по 7 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».
В соревнованиях участвовали восемь команд, семь из которых представляли хоккейные клубы Белоруссии.
Индивидуальной награды лучших защитника и нападающего турнира удостоились великолучане Владислав Захаров и Даниил Боченков.
Тренирует великолукских хоккеистов Илья Францев.
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