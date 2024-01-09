Великолукские хоккеисты стали призёрами турнира в Белоруссии

11:50, 09 января 2024, ПАИ

Великолукские хоккеисты, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2012-2013 годов рождения, стали серебряными призёрами турнира «Хоккейные горки», который прошёл в Могилёвской области в Белоруссии с 5 по 7 января. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

В соревнованиях участвовали восемь команд, семь из которых представляли хоккейные клубы Белоруссии.

Индивидуальной награды лучших защитника и нападающего турнира удостоились великолучане Владислав Захаров и Даниил Боченков.

Тренирует великолукских хоккеистов Илья Францев.

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