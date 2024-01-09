Лидером кинопроката в новогодние праздники стала снятая в Псковской области комедия «Холоп 2»

12:16, 09 января 2024, ПАИ

В новогодние праздники в кинотеатрах побывало 14,8 миллиона человек. Самой востребованной у россиян стала кинокомедия «Холоп 2», съемки которой проходили в Псковской области. Кинокартину посмотрели 6,5 миллиона российских зрителей, сборы составили 2,6 миллиарда рублей. Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своём телеграм-канале.

Напомним, часть съёмок продолжения кинокартины «Холоп» проходила в августе прошлого года в кинодеревне в Новоржевском районе. А сам фильм вышел в российских кинотеатрах 1 января. Несколько лет назад первая часть фильма «Холоп» уже становилась самым кассовым фильмом в российском прокате.

Сообщается также, что кассовые сборы превзошли результат прошлого года на 1,3 миллиарда рублей и составили рекордные 5,8 миллиарда рублей. Традиционно среди лидеров проката фильмы, снятые при поддержке Фонда кино.

Сказка Алексея Нужного «Бременские музыканты» заняла вторую строчку рейтинга. Она собрала 1,96 миллиарда рублей в кинопрокате, было продано 5,1 миллиона билетов.

«Три богатыря и Пуп Земли» вошли в тройку самых востребованных у россиян фильмов в кинотеатрах. Мультфильм посмотрели 1,8 миллиона зрителей, кассовые сборы составили 614 миллионов рублей.