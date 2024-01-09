Всероссийские соревнования по самбо пройдут в Великих Луках

12:29, 09 января 2024, ПАИ

Всероссийские соревнования по самбо среди мужчин и женщин и боевому самбо среди мужчин, посвящённые подвигу героя Советского Союза Александра Матросова, пройдут в Великих Луках 13 и 14 января. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил председатель Федерации самбо Псковской области Дмитрий Алёкминский.

Собеседник ПАИ сообщил, что на соревнованиях ожидается в районе 100-150 участников. «Приезжают спортсмены практически со всей России. У нас уже подтвердились участники из Брянска, Белгорода, Самары, Саратова, республики Коми и близлежащих регионов», – сказал он.

Также по итогам турнира спортсмены получат возможность получить звание мастера спорта России. «По итогам соревнований при выполнении определённых требований можно получить звание мастера спорта России, заняв первое место. Для этого важно, чтобы были соблюдены некоторые условия. Количество человек в одной весовой категории не должно быть меньше 12 и также необходимо наличие трёх мастеров спорта в рамках весовой категории», – заметил Дмитрий Алёкминский.

Всего в рамках соревнований разыграются 22 комплекта наград. Победителей и призёров наградят медалями, грамотами и призами.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».