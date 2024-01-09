До +2 градусов ожидается в Псковской области 10 января

12:41, 09 января 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается в Псковской области 10 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами ожидается гололедица.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +2 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.