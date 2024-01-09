До +2 градусов ожидается в Псковской области 10 января
Облачная погода ожидается в Псковской области 10 января. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами ожидается гололедица.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -1 до +2 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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