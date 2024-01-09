Работу станции скорой помощи в новогодние праздники обсуждают в медиацентре ПАИ

14:08, 09 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая итогам работы Псковской станции скорой медицинской помощи в новогодние праздники, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.

Статистика вызовов в новогодние каникулы, с какими проблемами обращались жители области к медикам, бывают ли в скорой ложные вызовы, как служба скорой помощи изменилась в 2023 году и что планируется сделать в новом?

На эти и другие вопросы ответит главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.