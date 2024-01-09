Работу станции скорой помощи в новогодние праздники обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая итогам работы Псковской станции скорой медицинской помощи в новогодние праздники, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 9 января.
Статистика вызовов в новогодние каникулы, с какими проблемами обращались жители области к медикам, бывают ли в скорой ложные вызовы, как служба скорой помощи изменилась в 2023 году и что планируется сделать в новом?
На эти и другие вопросы ответит главный врач Псковской станции скорой медицинской помощи Денис Сачков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
09 января 2024
Президент назначил Сергея Ювченко зампредседателя Псковского гарнизонного военного суда