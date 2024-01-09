В пыталовском посёлке Белорусский завершён монтаж оборудования для подачи в дома природного газа

12:45, 09 января 2024, ПАИ

В посёлке Белорусский Пыталовского района завершены строительно-монтажные работы, которые позволят подключить к природному газу многоквартирные жилые дома. Газ уже подан в квартиры дома № 18 на улице 60-летия СССР, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Газ также поступит в дома № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11 на улице 60-летия СССР и дом № 4 в переулке Мартовском.

В апреле 2023 года к газовой сети подключены пять многоквартирных домов — № 9, 10, 12, 14, 16 на улице 60-летия СССР. До момента подключения к природному газу бытовое газоснабжение в Белорусском было организовано с помощью групповых резервуарных установок и системы газопроводов сжиженного углеводородного газа.

На реализацию проекта по подключению к газовым сетям всех 14 многоквартирных домов из областного бюджета выделено более 15 млн рублей. Реализация проекта стала возможной в том числе благодаря договоренностям правительства Псковской области и руководства ООО «Газпром межрегионгаз».