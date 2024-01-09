Новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка

12:59, 09 января 2024, ПАИ

Новогодние праздники в Псковской области прошли без нарушений общественного порядка, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

Всего с 31 декабря 2023 года по 8 января 2024 года на территории региона было проведено 159 массовых мероприятий.

Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности жителей региона были задействованы не только порядка 600 полицейских, но и сотрудники Росгвардии, ЛО МВД России на транспорте, представители народных дружин, работники частных охранных организаций, казаки и представители АНО «Дружина».

В частности, в новогоднюю ночь на территории региона прошли 26 массовых мероприятий в 25 населённых пунктах. Кроме этого, псковские полицейские обеспечивали правопорядок в 52 местах установки новогодних елей, а также в парках, скверах и других местах массового отдыха. Всего в новогодних мероприятиях приняло участие 11 200 человек.

Во время празднования Рождества Христова с 6 на 7 января в Псковской области праздничные богослужения прошли в 115 церквях, храмах и монастырях 64 населённых пунктов региона. В них приняли участие 6 760 человек.

Для охраны порядка во время празднования Рождества было привлечено более 250 полицейских, а также сотрудники структурных подразделений Управления Росгвардии по Псковской области, кинологические расчёты и представители АНО «Дружина». Безопасность дорожного движения обеспечивали более 60 сотрудников ГИБДД и 30 патрульных автомобилей.