Подведены итоги рождественского турнира по шахматам в Пскове

13:32, 09 января 2024, ПАИ

Подведены итоги первого турнира городского календаря «Рождественский Псков – 2024» по шахматам, который прошёл в Ледовом дворце Пскова. Об этом сообщается в группе «ШК «Анлим» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»



Фото: ШК «Анлим»

















В соревнованиях приняли участие 19 шахматистов.

Первое место досталось Сергею Кудряшову, вторым стал Ростислав Бобовкин, а замкнул тройку лидеров Владимир Полевой.

В индивидуальных номинациях лучшим юниором стал Владислав Дружинин, лучший результат среди ветеранов показал Александр Побережский, а лучшее женское выступление продемонстрировала Анастасия Филиппова.

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