Более двух тысяч человек посетило поезд Деда Мороза в Псковской области

13:41, 09 января 2024, ПАИ

2 216 человек увидели поезд Деда Мороза в Псковской области. В частности, в Пскове состав посетили 968 жителей города, а в Гдове – 1 248 человек. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Октябрьской железной дороги.

«С 31 декабря по 7 января передвижная резиденция Деда Мороза проехала по городам Северо-Запада. Его путь с остановками пролегал по маршруту Петрозаводск – Оленегорск – Апатиты – Костомукша – Хелюля – Псков – Дно – Великий Новгород – Новый Петергоф. Дальше его путь лежит на Северную железную дорогу», – говорится в сообщении.

Всего за восемь дней программу поезда Деда Мороза на Октябрьской магистрали увидели более 78,6 тысячи человек.

Фоторепортаж с площадки поезда в Пскове можно посмотреть по ссылке.