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Происшествия

Женщина погибла, выпав из окна пятого этажа на улице Советской в Пскове

Женщина скончалась, выпав из окна пятого этажа дома № 9 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

Женщина погибла, выпав из окна пятого этажа на улице Советской в Пскове. Фото здесь и далее: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»

По приезде врачи скорой помощи констатировали смерть от полученных травм. На месте работают сотрудники полиции, СУ СК России по Псковской области, скорой помощи.

Обстоятельства гибели выясняются.

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