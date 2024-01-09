Женщина погибла, выпав из окна пятого этажа на улице Советской в Пскове

15:15, 09 января 2024, ПАИ

Женщина скончалась, выпав из окна пятого этажа дома № 9 на улице Советской в Пскове. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По приезде врачи скорой помощи констатировали смерть от полученных травм. На месте работают сотрудники полиции, СУ СК России по Псковской области, скорой помощи.

Обстоятельства гибели выясняются.