Фигурист Илья Авербух проведёт лекцию в Пскове

15:41, 09 января 2024, ПАИ

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух станет лектором акции «Достижения России», которая состоится в Псковском техническом лицее 10 января. Мероприятие начнётся в 10:30 и продлится час. Об этом сообщается на сайте Российского общества «Знание».

Встреча продолжит марафон лекций «Достижения России» в Псковской области. Мероприятия акции являются частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия» и проводятся Российским обществом «Знание» в треке Знание.Лекторий при поддержке региональных властей.

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