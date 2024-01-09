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Чемпионат и первенства Пскова по мини-футболу стартуют 13 января

Чемпионат высшей лиги и первенства первой и второй лиг Пскова по мини-футболу стартуют 13 января. Матчи будут проходить в спорткомплексах «Олимп» и «Писковичи». Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортшколы «Стрела» Юрий Баскаков.

Чемпионат и первенства Пскова по мини-футболу стартуют 13 января. Фото: Федерация футбола Пскова

В чемпионате высшей лиги и первенстве первой лиги участвуют по восемь команд, которые сыграют между собой в два круга. В первенстве второй лиги по мини-футболу участвуют 12 команд, которые сыграют между собой в один круг.

Традиционно между турнирами существует ротация команд. Два первых места первой и второй лиг смогут в следующем году принять участие в более высокой лиге, а два последних места высшей и первой лиг опустятся на лигу ниже.

«Вернулась команда «Опочка». Они у нас раньше играли, потом несколько лет пропускали, и мы их взяли сразу в первую лигу. Также из новых коллективов команда Great Town из Острова, Predator, Fit Service, «Арсенал», юноши 2008 и 2007 годов рождения из футбольного клуба «Псков» двумя командами заявились. «Дедовичи» также вернулись после перерыва», – отметил Юрий Баскаков.

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