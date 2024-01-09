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Культура

Определены лучшие сельские учреждения культуры Псковской области

Определены лучшие сельские учреждения культуры Псковской области и их работники, сообщили ПАИ в Псковском областном центре народного творчества.

Победителями конкурса по отбору лучших сельских учреждений культуры по направлению «Культурно-досуговая деятельность» стали Усть-Долысский сельский дом культуры (структурное подразделение «Культура и досуг» Невельского района), Булынинский сельский дом культуры (филиал Информационно-культурного центра Великолукского района), Крестиловский сельский дом культуры (структурное подразделение Культурно-досугового объединения Локнянского района).

Кроме того, одним из лучших работников сельских культурных учреждений стала администратор высшей категории Усть-Долысского сельского дома культуры Светлана Красильникова.

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