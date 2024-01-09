Тринадцати мигрантам в Пскове вручили повестки в военкомат

17:13, 09 января 2024, ПАИ

Во время рейда мигрантам в Пскове вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Во время новогодних праздников сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону вместе с сотрудниками военной комендатуры провели мероприятия, чтобы выявить граждан призывного возраста, получивших гражданство России, но не вставших на воинский учёт.

В результате рейдов в Пскове было выявлено 13 граждан. Им разъяснили об уголовной и административной ответственности за уклонение от призыва на военную службу. Также каждый из них получил повестку для явки в военкомат для постановки на воинский учет.