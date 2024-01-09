Ситуацию с холодом в квартирах в Заплюсье прокомментировала глава района

17:19, 09 января 2024, ПАИ

Ситуацию с холодом в квартирах жителей посёлка Заплюсье прокомментировала глава Плюсского района Наталья Иванова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В настоящее время на котельную направлена рабочая группа во главе с моим заместителем Андреем Волосом. Предварительно установлено, что гашение котла произведено старшим кочегаром самостоятельно, при получении информации о временном отключении воды при замене насоса», – отметила Наталья Иванова.

Несогласованные действия привели к снижению температуры на выходе до 32 градусов. В настоящее время приняты меры по нагнетанию тепла до необходимого уровня. Ближе к 19:00 тепло вернётся в дома, подчеркнула глава района.

Сейчас проводится сбор данных по всем котельным муниципалитета, заключила она.