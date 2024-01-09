«Культурные выходные» пройдут в Пушкиногорском районе в конце января

17:26, 09 января 2024, ПАИ

«Культурные выходные» пройдут в Пушкиногорском районе с 26 по 28 января. Об этом ПАИ сообщили в Пушкиногорском культурно-досуговом центре.

В рамках проекта пройдут гастрольные мероприятия областных учреждений культуры: регионального отделения Союза художников России, показы для детей спектаклей театра кукол, выставки живописных работ и декоративно-прикладного творчества, мастер-классы преподавателей колледжа искусств, концерт Губернаторского симфонического оркестра Псковской области и ансамбля русской музыки «Псков».

Отметим, творческий проект «Культурные выходные», реализуемый комитетом по культуре Псковской области, стартовал в регионе в 2023 году. Творческие программы уже с успехом прошли в Палкинском, Бежаницком, Печорском, Великолукском, Островском и Опочецком районах.