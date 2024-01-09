Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках

18:58, 09 января 2024, ПАИ

Автомобиль Mitsubishi Colt и маршрутная «Газель» столкнулись у дома № 43/26 на перекрёстке Ленина в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













В аварии пострадали 41-летний водитель и 47-летний пассажир Mitsubishi. Их госпитализировали в медучреждение. Водитель «Газели» от медицинской помощи отказался.

На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.