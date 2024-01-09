Два человека пострадали в ДТП в Великих Луках
Автомобиль Mitsubishi Colt и маршрутная «Газель» столкнулись у дома № 43/26 на перекрёстке Ленина в Великих Луках, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
В аварии пострадали 41-летний водитель и 47-летний пассажир Mitsubishi. Их госпитализировали в медучреждение. Водитель «Газели» от медицинской помощи отказался.
На месте работают бригада скорой помощи, поисково-спасательный отряд Великих Лук и сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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