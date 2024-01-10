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Общество

Жители области могут поддержать Островский район в премии «Служение»

Четыре дня осталось до завершения голосования за участников Всероссийской муниципальной премии «Служение», учреждённой президентом России Владимиром Путиным. Жители Псковской области могут поддержать Островский район, который прошёл в топ-100 номинантов по итогам многоуровневого отбора. Об этом ПАИ сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров.

На премию «Служение» претендует Островский район. Фото: Telegram-канал «АСМО Псковской области Ассоциация «Совет муниципальных образований»

Островский район представлен в номинации «Объединяя усилия – умножаем возможности» с проектом «Сопровождение инвестиционных проектов, реализуемых на территории муниципалитета».

«Наши результаты будут зависеть от вашей активности», – отметил Дмитрий Быстров.

Проголосовать за Островский район можно по ссылке.

Добавим, от одного только Северо-Западного федерального округа на премию поступило почти две тысячи заявок.

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