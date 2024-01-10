Илья Авербух проводит лекцию в Пскове

11:10, 10 января 2024, ПАИ

Российский фигурист, заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы Илья Авербух проводит лекцию в Псковском техническом лицее сегодня, 10 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Мероприятие проходит в рамках акции «Достижения России», которая является частью образовательной программы международной выставки-форума «Россия» и проводится Российским обществом «Знание».

Напомним, Илья Авербух уже бывал в Пскове. В последний раз он приезжал в город вместе с актрисой Елизаветой Арзамасовой в ноябре 2022 года.