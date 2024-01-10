Житель Дедовичского района в новогоднюю ночь угодил в больницу, пытаясь выстрелить из ружья фейерверком

11:47, 10 января 2024, ПАИ

Житель Дедовичского района попал в больницу, пытаясь выстрелить из ружья фейерверком в новогоднюю ночь. Об этом пишет районная газета «Коммуна» со ссылкой на МО МВД России «Дедовичский».

В новогоднюю ночь в деревне Парли 32-летний мужчина зарядил в охотничье ружье патроны с фейерверком. Затем он попытался выстрелить, чтобы произвести фейерверк, но произошла осечка.

Тогда мужчина решил выяснить, почему фейерверк не сработал, и при открытии ружья произошёл выстрел.

Житель Дедовичского района получил незначительные телесные повреждения, его доставили в больницу.