Псковичу грозит до десяти лет тюрьмы за вооружённую кражу энергетика из магазина

11:55, 10 января 2024, ПАИ

Житель Пскова, вооруженный ножом, украл из магазина энергетик. Ему грозит до десяти лет тюремного заключения, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, днём 9 января из магазина на Крестовском шоссе в Пскове неизвестный мужчина, угрожая ножом, украл банку энергетического напитка и скрылся.

В кратчайшие сроки полицейские задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее судимый 48-летний пскович. Во время обыска нож изъяли.

В отношении него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Ведётся расследование.