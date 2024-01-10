О развитии digital-инструментов на рекламном рынке рассказала директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко

15:57, 10 января 2024, ПАИ

О том, как развиваются digital-инструменты на рекламном рынке и что сейчас волнует рекламодателей, – в интервью с директором МТС в Псковской области Ольгой Рябченко.

– Ольга, добрый день! Думаю, многие читатели удивились теме нашего интервью. Мы знаем, что МТС цифровая экосистема и развивает десятки бизнесов – снимает сериалы, развивает искусственный интеллект и облачные технологии, запустила русский Zoom – МТС Link и русский Youtube – Nuum, создала приложение для бронирования отелей в РФ и за рубежом с оплатой российскими картами. Но о том, что МТС один из лидеров рынка рекламных технологий в России, я слышу в первый раз.

– Добрый день! Все логично. МТС развивает технологии, которые как раз и определяют тренды на рынке рекламы – искусственный интеллект, аналитика больших данных, облачные технологии, в которых работают нейросети. Поэтому выход на рынок цифровой рекламы, его ещё называют AdTech, был только вопросом времени. Многие знают онлайн-платформу «МТС Маркетолог», в этом году мы расширили её функционал, запустили предложения для разных категорий клиентов, активно инвестируем в IT-разработку для аналитики в рекламном кабинете.

– МТС в уходящем году поддержала акселератор для предпринимательниц Псковской области. Знаю, что многим бизнес-леди формат зашёл. Что получили участники этого мероприятия?

– Получили знание современных трендов и цифрового рекламного инструментария. Мы постарались дать участницам акселератора «взгляд сверху», чтобы подняться над рутиной и подготовиться к стратегическому рывку в развитии своего дела. Умение использовать инсайты – залог успеха. А аудитория в Пскове очень грамотная и благодарная.

– Что в основном интересует псковских предпринимательниц?

– Предпринимателей в нашем регионе интересует то же самое, что и везде – эффективность рекламы. И ещё много говорили об использовании нейросетей в маркетинге. Для малого бизнеса эти технологии могут стать настоящим клондайком, который при грамотном применении даёт значительную экономию ресурсов, ускорение сроков запуска кампаний и улучшение конверсии. Ну и, конечно, тренд этого года – развитие рекламных возможностей маркетплейсов и мессенджеров.

– Недавно наделала шума новость, что у МТС новый сервис – запуск рекламы в Telegram с таргетингом по номерам телефонов. Расскажите, что это за инструмент, доступен ли он для псковского бизнеса?

– Конечно, доступен, это онлайн сервис. Обладая доверием аудитории, Telegram становится ключевым каналом для рекламы. По статистике, Telegram в РФ уже обогнал по дневной аудитории «ВКонтакте». Ценность нашего сервиса как раз в эффективности – максимальная отдача на каждый вложенный рубль. Ранее Telegram размещал рекламу с таргетингом по каналам, то есть вы и я заходим в один и тот же канал и видим одну и ту же рекламу. Сейчас благодаря нашему новому предложению в Telegram можно показывать в одном канале разную рекламу разным людям по интересующим их тематикам.

– Как это работает и как вы определяете эффективность таргетированной рекламы?

– Во-первых, это инструмент для тех, кто хочет точно нацелить рекламу на собственную клиентскую базу: изучает клиентский путь и ведёт клиентов до первой или последующей покупок. Например, мы можем проанализировать данные о брошенных корзинах и обратиться с коммуникацией только к тем клиентам, которые по какой-то причине не довели до конца заказ. Второе, это инструмент для привлечения новой аудитории, причём для бизнеса любого уровня. При планировании рекламной кампании в Telegram, можно сегментировать аудиторию на основе Big Data МТС, содержащей тысячи уникальных параметров. Это отличная возможность для локального бизнеса найти именно свою аудиторию в новом канале и оптимизировать стоимость рекламной кампании, так как многие платформы сейчас перегреты. У Telegram 56-миллионная ежедневная аудитория. По нашим тестам на платформе «МТС Маркетолог» конверсия выше баннерной в три и более раза. Эффективность Telegram Ads относительно нативного канала кратно выше.

– Какие рекламные форматы в Telegram можно персонифицировать, используя телефонные номера?

– На сегодня в Telegram Ads есть только один рекламный формат. Тот, который вы видите внизу после прочтения ленты. Там 160 символов текста. Что принципиально важно – с августа 2023 года Telegram позволяет включать в такую рекламу ссылки на внешние ресурсы, например, на сайт компании, где можно оставить заявку.

– По каким номерам можно персонифицировать рекламу в Telegram?

– Сейчас у нас в тестовом режиме можно размещать рекламу в Telegram Ads на номерах любого российского оператора. Малые бизнесы могут рекламироваться в Telegram Ads без минимального чека в 1,5 тысячи евро, что, конечно, создаст большой спрос на этот инструментарий. Мы обеспечиваем круглосуточную модерацию для удобства рекламодателей.

– Малый и средний бизнес – основная аудитория онлайн-платформы «МТС Маркетолог». Расскажите, в текущих условиях где найти точки роста эффективности рекламы таким кампаниям, куда смотреть?

– Любой бизнес всегда решает один и тот же вопрос – как привлекать клиентов с минимальными вложениями. Если бюджет в месяц на рекламу 15 тысяч рублей, то традиционные инструменты редко бывают удовлетворительными. Выхода два. Первый – находить гениальные смыслы рекламных сообщений, которые выделяют тебя в конкурентной среде и конвертируется в покупки. Но спрогнозировать эффективность такого подхода невозможно. Значит, смотрим на второй вариант – цифровые инструменты с высокой эффективностью. Мы видим, что такой тренд формируется у этой категории клиентов. В регионах начинают изучать и внедрять инновационные цифровые подходы к рекламе, например, аутсорсинг и оплату за результат (CPA).

– Но даже в цифровой среде малые предприниматели зачастую продолжают пользоваться традиционным инструментарием – SMS-рассылками, мессенджерами, обзвоном или контекстной рекламой.

– Внедрять любой инструментарий нужно осознанно! Диджитал – это игра вдолгую, когда бизнесу нужно накопить охват, узнаваемость, частотность. И тогда оно подействует! А малый бизнес не всегда настолько про стратегию, ему нужно «здесь и сейчас», а это про тактику. Хотя, у меня есть любимая клиентка, хозяйка семейного бизнеса по производству готовой еды. Каждое утро она тратит 500 рублей в «МТС Маркетолог», и жители её микрорайона по радиусу получают сообщение: «Сегодня у меня пирожки с вишней». И этот инструмент для этой клиентки даёт оптимальный эффект в продажах.

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